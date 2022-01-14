Зюганов предупредил Путина о тревожном сигнале от Казахстана

Срочный вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана является тревожным сигналом для России и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов.

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«Сейчас для Кремля, Путина и всех нас прозвучал четвертый звонок. Вчера Казахстан просил срочно ввести контингент ОДКБ, сегодня просит срочно вывести его. Но мы должны мыслить стратегически, а не сиюминутными категориями. Когда мы протянули руку братской помощи, Путину и всем нам надо сформулировать свое отношение к происходящему в Казахстане», — сказал он в интервью изданию «Свободная пресса».

Зюганов отметил, что первый сигнал пришел из Прибалтики, когда «русских поставили в унизительное положение неграждан». Второй — на Украине при «захвате власти» и развитии идей национализма. Третий звонок — во время беспорядков в Беларуси.

Лидер КПРФ также пояснил, что для стабилизации ситуации необходимо гарантировать соотечественникам, находящимся в Казахстане, право говорить на русском языке.

«Надо предложить казахскому руководству совместную программу, которая обеспечивала бы решение этих вопросов», — пояснил он свою позицию.

Кроме того, космодром Байконур должен быт надежно защищен, как и южные границы России.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.