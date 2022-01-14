Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале обратился к американским конгрессменам с призывом прекратить хамить и угрожать России.
Он напомнил, что в ходе переговоров президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности, и в такой ситуации нужно обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать.
«Подумайте о последствиях. Ни к чему хорошему ваша истерия не приведёт. В первую очередь для США», - написал он.
Володин также подчеркнул, что граждане России воспринимают нападки на Путина как оскорбление всей страны, и призвал Соединённые Штаты меняться.
«Пока предлагают садиться за стол переговоров, используйте эту возможность. У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов», - написал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле думают о перспективах введения санкций в отношении Путина.