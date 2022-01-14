Он напомнил, что в ходе переговоров президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности, и в такой ситуации нужно обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать.