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24 минуты назад

Володин пригрозил США последствиями за санкции против Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале обратился к американским конгрессменам с призывом прекратить хамить и угрожать России.

Он напомнил, что в ходе переговоров президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности, и в такой ситуации нужно обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать.

«Подумайте о последствиях. Ни к чему хорошему ваша истерия не приведёт. В первую очередь для США», - написал он.

Володин также подчеркнул, что граждане России воспринимают нападки на Путина как оскорбление всей страны, и призвал Соединённые Штаты меняться.

Песков оценил предложение ввести санкции против Путина

«Пока предлагают садиться за стол переговоров, используйте эту возможность. У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов», - написал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле думают о перспективах введения санкций в отношении Путина.

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