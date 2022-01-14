Путин высказался о работе российских миротворцев в Казахстане. Видео

Президент России Владимир Путин рассказал о работе российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстане. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».
Президент пояснил, что миротворцам пора возвращаться домой, так, как они выполнили свою задачу.
«Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Всё буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно» - сказал Путин.
Напомним, что с просьбой об оказании помощи власти Казахстана обратились к лидерам стран альянса 6 января на фоне массовых беспорядков в стране и захвата административных зданий. В обращении к ОДКБ происходящее в стране было охарактеризовано как внешняя агрессия с участием международных террористических группировок.