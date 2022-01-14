Путин высказался о работе российских миротворцев в Казахстане. Видео

Президент России Владимир Путин рассказал о работе российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстане. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

Президент пояснил, что миротворцам пора возвращаться домой, так, как они выполнили свою задачу.

«Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Всё буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно» - сказал Путин.