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13 минут назад

Россия заявила о разочаровании в Западе

Москву разочаровала реакция Запада на предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич по итогам прошедшего 13 января заседания ОБСЕ. Его цитирует РИА Новости.

Россия заявила о разочаровании в Западе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочу сразу сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы не услышали от наших партнеров, все вращалось вокруг их озабоченностей, якобы агрессивном поведении России особенно в контексте украинских событий», — заявил Лукашевич.

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Он отметил, что вместо конструктивного обсуждения представители западных стран спорили с закрепленным в документах ОБСЕ принципом неделимости безопасности. По словам Лукашевича, во время переговоров его партнеры выразили позицию, согласно которой «никто не может повлиять на выбор системы безопасности того или иного государства».

Выступая на сегодняшнем заседании ОБСЕ, Лукашевич заявил, что на сегодняшний день в ОБСЕ наблюдаются признаки системной деградации. В таком положении дел российский дипломат обвинил Соединенные Штаты и Североатлантический альянс.

Политика,Александр Лукашевич,НАТО,ОБСЕ,РИА Новости,
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