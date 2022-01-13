Грызлов станет послом в Белоруссии

Белорусский МИД согласовал кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла России в Минске, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на источник.

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22 декабря СМИ сообщили, что экс-глава МВД и бывший спикер Госдумы Борис Грызлов станет новым послом России в Белоруссии. Источник издания Znak в Госдуме заявлял, что назначение Грызлова «демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Белоруссией, говорит о еще большем сближении наших стран».

Тогда же сообщалось, что кандидатуру Грызлова уже одобрил комитет СНГ в Госдуме, после чего ее должен утвердить профильный комитет Совета Федерации и президент РФ. Приезд нового посла также должен быть согласован с белорусской стороной.

Сейчас должность посла РФ в Минске занимает Евгений Лукьянов, бывший глава российской дипмиссии в Латвии. Он стал послом в Белоруссии в марте 2021 года.