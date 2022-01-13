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7 минут назад

Грызлов станет послом в Белоруссии

Белорусский МИД согласовал кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла России в Минске, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на источник.

Грызлов станет послом в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

22 декабря СМИ сообщили, что экс-глава МВД и бывший спикер Госдумы Борис Грызлов станет новым послом России в Белоруссии. Источник издания Znak в Госдуме заявлял, что назначение Грызлова «демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Белоруссией, говорит о еще большем сближении наших стран».

Тогда же сообщалось, что кандидатуру Грызлова уже одобрил комитет СНГ в Госдуме, после чего ее должен утвердить профильный комитет Совета Федерации и президент РФ. Приезд нового посла также должен быть согласован с белорусской стороной.

Сейчас должность посла РФ в Минске занимает Евгений Лукьянов, бывший глава российской дипмиссии в Латвии. Он стал послом в Белоруссии в марте 2021 года.

Борис Грызлов с марта 2001 года по декабрь 2003 года занимал пост министра внутренних дел РФ. В 2003 - 2011 годах был спикером Госдумы. В 2015 году Грызлова назначили представителем России в трехсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Политика,Евгений Лукьянов,Борис Грызлов,Совет Федерации,Госдума,МИД,МВД,ИА Sputnik,
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