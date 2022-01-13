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39 минут назад

Российского депутата наказали за исполнение гимна СССР

Липецкого депутата от КПРФ Александра Ушакова наказали за исполнение гимна СССР во время заседания областного совета. На мужчину был составлен протокол о нарушении порядка использования госсимволов, сообщает «7×7».

Российского депутата наказали за исполнение гимна СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сам депутат заявил, что он пытался доказать сотрудникам правоохранительных органов, что в его действиях не было состава нарушения.

«Получается так, что сравнивать Владимира Ленина и Адольфа Гитлера можно, причем безнаказанно, а в ответ исполнить гимн Советского Союза ни в коем случае нельзя», — возмутился Ушаков.

Он считает, что человека нельзя привлекать к ответственности за исполнение гимна страны-правопредшественницы, поскольку Россия считает себя правопреемницей СССР.

В свою очередь в «Единой России отметили, что представитель коммунистов проявил неуважение к гимну.

Ранее депутат Государственной Думы Алексей Веллер опроверг сообщения о задержании его сына Михаила за управление транспортным средством в нетрезвом виде возле ТЦ «Плаза» в Мурманске, которые появились в СМИ. Веллер назвал произошедшее «желтой сплетней».

Политика,Александр Ушаков,Алексей Веллер,КПРФ,Единая Россия,Госдума,МВД,
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