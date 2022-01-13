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43 минуты назад

Соловьев ответил на требования США еврейским анекдотом

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал обращение госсекретаря США Венди Шермана с требованием не принуждать Украину к «переменам, о которых украинский народ не просил». В качестве примера, журналист привел еврейский анекдот, сообщает газета «ВЗГЛЯД».

Соловьев ответил на требования США еврейским анекдотом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет», – заявил Соловьев.

По его мнению, слова Шерман похожи классический еврейский анекдот.

«Мойша гуляет во дворе, и тут мама кричит ему в форточку: «Мойша, домой!». Мойша спрашивает: «Я замерз?». А мама ему отвечает: «Нет, ты проголодался», – рассказал шутку телеведущий.

Он также посоветовал украинцам обратиться к жителям Афганистана, Ливии, Ирака, Сирии и Сербии, чтобы понять насколько глубоки чаяния американцев о других народах.

«С другой стороны, слова Шерман меня нисколько не удивляют. <…> Американцы живут в стране, где огромная часть взрослого населения страдает разными формами психических расстройств. Кроме того, чтобы понимать современную американскую политику и действительность, я настоятельно рекомендую посмотреть фильм "Не смотрите наверх!". Это жесточайшая сатира на современную Америку. Иначе наши знания о политике американцев будут неполными», - резюмировал Соловьев.

Политика,Владимир Соловьев,Деловая газета "Взгляд",
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