Соловьев ответил на требования США еврейским анекдотом

«С другой стороны, слова Шерман меня нисколько не удивляют. <…> Американцы живут в стране, где огромная часть взрослого населения страдает разными формами психических расстройств. Кроме того, чтобы понимать современную американскую политику и действительность, я настоятельно рекомендую посмотреть фильм "Не смотрите наверх!". Это жесточайшая сатира на современную Америку. Иначе наши знания о политике американцев будут неполными», - резюмировал Соловьев.