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19 минут назад

Лавров впервые прокомментировал итоги переговоров с США и НАТО по безопасности

Переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе были деловыми, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада. Так впервые прокомментировал прошедшие заседания глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров впервые прокомментировал итоги переговоров с США и НАТО по безопасности
Фото: ТАССТАСС

«Такая позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе», — рассказал дипломат.

По его словам, российская сторона, в свою очередь, не менее твердо стояла на своем, оперируя аргументами, которых не было у США и НАТО.

Политика,Сергей Лавров,НАТО,МИД,РИА Новости,
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