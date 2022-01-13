Лавров впервые прокомментировал итоги переговоров с США и НАТО по безопасности

Переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе были деловыми, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада. Так впервые прокомментировал прошедшие заседания глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Такая позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе», — рассказал дипломат.
По его словам, российская сторона, в свою очередь, не менее твердо стояла на своем, оперируя аргументами, которых не было у США и НАТО.