Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью RTVI, что власти России стремятся выйти из украинского кризиса с помощью дипломатии, но жестко ответят в случае эскалации.

По словам Рябкова, военные специалисты предлагали и предлагают президенту РФ Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины, но «нужно дать шанс дипломатии».

Дипломат подчеркнул, что это «тяжелый сюжет и в публичном пространстве он не должен ни в ком случае засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации».

«Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться», - отметил он.

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом президент России Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

Переговоры России с США начались 10 января. В МИД РФ заявили, что добиться прогресса по вопросу нерасширения НАТО пока не удалось. 12 января прошло заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, на следующий день - консультации на венской площадке ОБСЕ.