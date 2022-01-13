В МИД пригрозили НАТО войной. «Нам отступать некуда»

Если НАТО не учтет требования России по совместным гарантиям безопасности, то Москва пойдет на другие, не дипломатические, контрмеры. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он уточнил, что у России нет уверенности в успешности переговоров.
«Нам отступать некуда. Если оппоненты не учтут наши требования, останутся только другие, не дипломатические, контрмеры. Надежда умирает последней, но уверенности в возможности договориться нет. Но мы не прекращаем многоуровневый диалог», — сообщил Сергей Рябков в эфире телеканала RTVI.
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