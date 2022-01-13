В МИД пригрозили НАТО войной. «Нам отступать некуда»

Если НАТО не учтет требования России по совместным гарантиям безопасности, то Москва пойдет на другие, не дипломатические, контрмеры. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он уточнил, что у России нет уверенности в успешности переговоров.