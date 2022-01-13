Чубайс объяснил выбранный Путиным путь для России

"Первая стратегия, если уйти от дипломатии, называется тупой, а вторая — smart strategy. Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии", - сказал Чубайс.