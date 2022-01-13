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17 минут назад

Зеленскому предрекли стать «завтраком Путина»

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк посоветовал президенту Владимиру Зеленскому не проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным без участия ЕС и США. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленскому предрекли стать «завтраком Путина»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Яценюк подчеркнул, что не критикует нынешнего главу Украины, но хотел бы, чтобы тот прислушался к его совету.

«Я бы ему посоветовал не осуществлять никаких отдельных сепаратных переговоров с Путиным. Он может говорить с Путиным лишь в сопровождении наших лучших союзников – США и ЕС. Если Владимир Зеленский начнет отдельные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак», - уверен политик.

Он также назвал «нонсенсом» обсуждение гарантий безопасности, которых требует Россия, призвал ввести жесткие антироссийские санкции и дать Украине летальное наступательное вооружение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток. 17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, исключающие вступление Украины в НАТО.

10 января гарантии безопасности обсуждались делегациями России и США, а 12 января прошло заседание Совета Россия – НАТО, посвященное этой проблеме.

Политика,Владимир Зеленский,Арсений Яценюк,Владимир Путин,НАТО,МИД,ЕС,РИА Новости,
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