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20 минут назад

Володин предложил до 1 февраля рассмотреть закон о пожизненном наказании для педофилов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале заявил, что считает необходимым в кратчайшие сроки рассмотреть законопроект о пожизненном наказании для педофилов.

Володин предложил до 1 февраля рассмотреть закон о пожизненном наказании для педофилов
Фото: ТАССТАСС

«Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля. Скорее всего, по этому вопросу депутаты будут единодушны», - написал он.

Ранее к российским законодателям с призывом ужесточить наказание для всех преступников, покусившихся на половую неприкосновенность детей, обратилась уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Политика,Ирина Волынец,Вячеслав Володин,Госдума,
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