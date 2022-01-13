Володин предложил до 1 февраля рассмотреть закон о пожизненном наказании для педофилов

«Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля. Скорее всего, по этому вопросу депутаты будут единодушны», - написал он.