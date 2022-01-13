Мишустин дал поручения по ситуации с омикроном

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил членам Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции представить в кабмин дополнительные предложения по мероприятиям, направленным на предотвращение распространения омикрон-штамма коронавируса на территории России. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства.

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"Члены [Координационного] совета в кратчайшие сроки должны представить в правительство дополнительные предложения по мероприятиям, направленным на предотвращение распространения нового штамма коронавируса "омикрон" на территории России", - говорится в сообщении.

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Поручения даны по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 11 января.

Регионам вместе с Минздравом рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения "омикрона" и увеличить объемы тестирования населения. На заседании президиума совета Мишустин подчеркнул, что ежедневно в субъектах РФ должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тыс. человек. Он добавлял, что ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. В текущем году, по словам премьера, важно продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием.

Готовность больниц

Мишустин поручил до 14 января оценить готовность больниц к созданию резерва коек для пациентов с ковидом.

"По поручению Мишустина Минздраву до 14 января предстоит оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома", - говорится в сообщении.

Минцифры до конца рабочей недели поручено обеспечить готовность службы 122 к возможному существенному увеличению количества обращений граждан.

Исследование интраназальной вакцины

Премьер-министр также поручил внести в правительство проект решения о выделении более 187 млн рублей на финансирование исследований интраназальной вакцины против коронавируса.

"Еще одно поручение председателя правительства касается финансирования исследований вакцины против коронавируса. Минздрав и Минфин до 21 января должны внести в правительство проект решения о выделении на эти цели 187,8 млн рублей. Средства пойдут на завершение в 2022 году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины для профилактики коронавируса", - говорится в сообщении.