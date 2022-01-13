МИД России заявил НАТО о праве на военный ответ

Россия имеет право на применение военно-технических мер в ответ на угрозы безопасности со стороны НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции, которая посвящалась результатам переговоров России и НАТО. Об этом пишет «Интерфакс».

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По его словам, Россия в ходе беседы обозначила законные военно-технические меры, которые будут применены, если власти страны почувствуют реальную угрозу безопасности от альянса. При этом Грушко подчеркнул, что эту угрозу правительство РФ уже ощущает, так как территорию страны «рассматривают как объект для нацеливания ударных средств». Он обозначил, что Россия не согласна с такой позицией.

«Будем принимать все необходимые меры, чтобы эти угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими», — заявил Грушко.

При этом заместитель министра отметил, что ситуация не должна дойти до военного конфликта. По его мнению, НАТО ведет политику сдерживания России и тратит на это большие средства.