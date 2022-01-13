В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
47 минут назад

МИД России заявил НАТО о праве на военный ответ

Россия имеет право на применение военно-технических мер в ответ на угрозы безопасности со стороны НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции, которая посвящалась результатам переговоров России и НАТО. Об этом пишет «Интерфакс».

МИД России заявил НАТО о праве на военный ответ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Россия в ходе беседы обозначила законные военно-технические меры, которые будут применены, если власти страны почувствуют реальную угрозу безопасности от альянса. При этом Грушко подчеркнул, что эту угрозу правительство РФ уже ощущает, так как территорию страны «рассматривают как объект для нацеливания ударных средств». Он обозначил, что Россия не согласна с такой позицией.

«Будем принимать все необходимые меры, чтобы эти угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими», — заявил Грушко.

При этом заместитель министра отметил, что ситуация не должна дойти до военного конфликта. По его мнению, НАТО ведет политику сдерживания России и тратит на это большие средства.

Ранее в Женеве состоялись переговоры между Россией и НАТО. Саммит продлился более четырех часов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал эти переговоры «крайне непростыми, но важными».

Политика,Йенс Столтенберг,Александр Грушко,НАТО,МИД,Правительство РФ,Интерфакс,
168
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители