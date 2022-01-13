В Госдуме ответили на «эмоциональное» выступление генсека НАТО

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО вел себя неподобающе. По его мнению, норвежский политик был «непривычно эмоционален», вспоминая события в Югославии в 1999 году. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

«Йенс Столтенберг был непривычно эмоционален. Особенно когда заявлял, что, мол, Альянс спасал жизни мирных жителей в Югославии (очевидно, бомбежками Белграда), а страна распалась в результате внутренних противоречий», — говорится в сообщении Слуцкого.

Он также поспорил с выводом Столтенберга о том, что расширение НАТО — это «расширение демократии», а не акт агрессии. По его словам, западные страны все еще недостаточно серьезно относятся к предложениям Москвы, в которых есть «непосредственная проекция на вопросы европейской безопасности».