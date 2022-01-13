В Совфеде предостерегли США от введения санкций против Путина

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что введение США санкций против России может серьезно подорвать отношения Москвы и Вашингтона и даже разорвать их. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

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Он рассказал, что беседа о введении США новых персональных санкций против властей России проводилась еще осенью прошлого года. По словам Пушкова, если закон об ограничениях в сторону РФ будет принят и тем более применен, отношения двух стран могут окончательно испортиться.

Он выразил уверенность, что Штаты намерены использовать новые санкции в качестве инструмента, который должен обеспечить Белому дому «свободу рук в давлении на Кремль». Он пояснил, что если Украина попробует вернуть Донбасс под свой контроль силовыми методами, то США обвинит Москву в помощи ДНР и ЛНР и назовет это наращиванием эскалации. Одновременно подобная поддержка властей Киева со стороны Штатов может стать для Украины «неким алиби».

Пушков считает, что если Украина спровоцирует в Донбассе военный конфликт, то США не будут вмешиваться в него военным путем.