В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
17 минут назад

В Совфеде назвали последствия для США в случае введения санкций против Путина

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что введение США санкций против России может серьезно подорвать отношения Москвы и Вашингтона и даже разорвать их. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

В Совфеде предостерегли США от введения санкций против Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что беседа о введении США новых персональных санкций против властей России проводилась еще осенью прошлого года. По словам Пушкова, если закон об ограничениях в сторону РФ будет принят и тем более применен, отношения двух стран могут окончательно испортиться.

Он выразил уверенность, что Штаты намерены использовать новые санкции в качестве инструмента, который должен обеспечить Белому дому «свободу рук в давлении на Кремль». Он пояснил, что если Украина попробует вернуть Донбасс под свой контроль силовыми методами, то США обвинит Москву в помощи ДНР и ЛНР и назовет это наращиванием эскалации. Одновременно подобная поддержка властей Киева со стороны Штатов может стать для Украины «неким алиби».

Пушков считает, что если Украина спровоцирует в Донбассе военный конфликт, то США не будут вмешиваться в него военным путем.

В заключении Пушков отметил, что даже в случае принятия законопроекта о санкциях против РФ, есть шанс, что указанные в нем меры не будут введены в действие.

Политика,Алексей Пушков,Совет Федерации,Газета.Ru,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители