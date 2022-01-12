Американская журналистка сравнила Путина со звездой баскетбола

Ведущая американского телеканала Fox News Лора Ингрэм сравнила возможные переговоры президента России Владимира Путина и администрации президента США Джо Байдена с баскетбольным матчем с участием звезды НБА Леброна Джеймса против команды из средней школы.
«Позволить Путину вести переговоры с командой Байдена — это все равно, что позволить Леброну Джеймсу играть против школьников», - написала Ингрэм в твиттере.
Таким образом она прокомментировала статью в газете New York Times, в которой говорится о том, что после российско-американских переговоров о гарантиях безопасности, которые состоялись 10 января в Женеве, следующий шаг президента РФ на Украине остается загадкой – «как раз, как он любит».
Ранее в New York Times назвали переговоры в Женеве «победой Москвы» из-за вынесенного на первый план вопроса о нерасширении НАТО. Издание уверено, что нерасширение границ Североатлантического альянса станет одной из главных проблем, которой придется заниматься Вашингтону.