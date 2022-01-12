Американская журналистка сравнила Путина со звездой баскетбола

«Позволить Путину вести переговоры с командой Байдена — это все равно, что позволить Леброну Джеймсу играть против школьников», - написала Ингрэм в твиттере.

Таким образом она прокомментировала статью в газете New York Times, в которой говорится о том, что после российско-американских переговоров о гарантиях безопасности, которые состоялись 10 января в Женеве, следующий шаг президента РФ на Украине остается загадкой – «как раз, как он любит».