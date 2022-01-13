«Отсчет начался»: Кадыров выдвинул требования ингушскому народу

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ингушскому народу и потребовал предъявить ему обвинения в течение трех суток. Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире в своем неофициальном Instagram-аккаунте (официальные страницы Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы из-за санкций, введенных против него правительством США). Перевод выступления приводит Telegram-канал ЧГТРК «Грозный».

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Избить, изгнать, убить

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По словам руководителя региона, отсчет начался 12 января в 17:30.

«Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чем я виноват и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции», — сказал он.

Во время выступления политик подчеркнул, что готов ответить на все претензии, но для этого они должны быть предъявлены ингушским народом в целом или отдельными лицами. В том случае, если этого не произойдет, он будет спрашивать с тех, кто пытается очернить его честь.

Обещание забрать «оставшиеся села»

Ранее Кадыров пригрозил забрать «оставшиеся села» у Ингушетии, если заявления о незаконном разделении территорий не прекратятся.

«Обращаюсь сейчас к тем провокаторам. Я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю», — сказал он.

Также глава Чеченской Республики призвал провокаторов «закрыть рты» и посоветовал им записать на лист свои имена, если им «хватит мужества враждовать с ним». Кроме того, Кадыров выразил мнение, что подобные провокации могут привести к беспорядкам, которые наблюдаются в Казахстане.

Подобные критические замечания в адрес Ингушетии глава Чечни делал и ранее. По мнению Кадырова, некоторые провокаторы таким образом портят отношения между двумя народами.

Объятия не приветствуются

Ранее бывший руководитель республиканского управления по делам религий Ингушетии Яхья Хадзхиев принес свои извинения перед тейпом за то что, обнял главу Чечни Рамзана Кадырова, встретив его на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева.

«Я поступил неправильно, поприветствовав и обняв его. Простите меня ради Всевышнего. Я не подозревал, что это будет так неприятно для вас», — сказал он

В ответ на это Кадыров раскритиковал ингушскую общественность.

«Призвали извиниться за объятия со мной. Когда такое недостойное поведение имело место быть между нашими народами? [...] Я просил его обняться со мной? Я подзывал его к себе?» — заявил он.

В 1993 году тогдашний глава Ингушетии Руслан Аушев и первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев заключили соглашение, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошел к Ингушетии. Однако окончательной демаркации границы не произошло, и в 2012 году Кадыров попросил федеральный центр об установлении административной границы с Ингушетией.

В сентябре 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега в присутствии занимавшего тогда пост представителя президента России в СКФО Александра Матовникова подписали соглашение об установлении границы. В соответствии с документом Чечня передала Ингушетии часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. Ингушетия в свою очередь передала Чечне равноценную территорию на границе с Малгобекским районом.