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41 минуту назад

Захарова посоветовала Нуланд задуматься о проблемах в США

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова посоветовала заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд больше думать о проблемах, имеющихся в ее стране. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Захарова привела высказывание Нуланд о том, что будь та российским гражданином, она «хотела бы видеть скорее вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных».

Официальный представитель МИД России предложила Виктории Нуланд оставаться гражданской США и обратить внимание на проблемы, которых в ее родной стране «невпроворот», в том числе на качество образования, дороги в Нью-Йорке и систему здравоохранения, которая «во время пандемии наглядно продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру».

«Деньги на решение обозначенных выше американских проблем можете изыскать в нужном количестве, если, например, сократите американские базы в Европе, которые плотным кольцом окружают Россию как «холодной зимой», так и «горячим летом»», - заметила Мария Захарова.

Она также призвала власти США «прекратить выделять миллиарды на цветные революции по всему миру».

Ранее, во время переговоров с главой США Джо Байденом, президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, где есть пункт о неприсоединении Украины к альянсу. Переговоры России с США начались 10 января. В МИД РФ заявили, что добиться прогресса по вопросу нерасширения НАТО пока не удалось. На 12 января запланировано заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, на следующий день - консультации на венской площадке ОБСЕ.

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