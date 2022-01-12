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28 минут назад

США призвали отодвинуть военные силы от границ России

Российский посол в США Анатолий Антонов обратился к Вашингтону с просьбой изменить риторику в адрес Москвы и отодвинуть военный потенциал от ее границ, следует из заявления дипмиссии РФ, опубликованном в социальной сети Facebook.

Посол РФ обратился с призывом к США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат призвал американские власти отказаться от агрессивной риторики и отодвинуть военные силы от российских границ. Как считает Антонов, Штатам следует задуматься о совместной жизни будущих поколений.

«Для этого надо сделать совсем немного — уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ», — заявил посол. Он отметил, что России некуда отступать, поскольку Североатлантический альянс стремится доминировать не только на суше, но и на море и в воздухе, и НАТО уже подобралось к границам страны.

«Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации», — подчеркнул Антонов.

Также в заявлении дипмиссии РФ дипломат обвинил американских чиновников в подрыве переговоров. Он призвал партнеров в США принять гарантии безопасности в «самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что американские власти настроены на расширение состава Североатлантического альянса, но воевать за это не будут. Как считает политик, США стремятся к созданию однополярного мира. Парламентарий высказал уверенность в том, что Вашингтон никогда не откажется от этой идеи. При этом вице-спикер считает, что США не готовы начать войну за данную цель.

Политика,Константин Косачев,Анатолий Антонов,НАТО,Совет Федерации,
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