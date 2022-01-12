Посол РФ обратился с призывом к США

Российский посол в США Анатолий Антонов обратился к Вашингтону с просьбой изменить риторику в адрес Москвы и отодвинуть военный потенциал от ее границ, следует из заявления дипмиссии РФ, опубликованном в социальной сети Facebook.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Дипломат призвал американские власти отказаться от агрессивной риторики и отодвинуть военные силы от российских границ. Как считает Антонов, Штатам следует задуматься о совместной жизни будущих поколений.

«Для этого надо сделать совсем немного — уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ», — заявил посол. Он отметил, что России некуда отступать, поскольку Североатлантический альянс стремится доминировать не только на суше, но и на море и в воздухе, и НАТО уже подобралось к границам страны.

«Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации», — подчеркнул Антонов.

Также в заявлении дипмиссии РФ дипломат обвинил американских чиновников в подрыве переговоров. Он призвал партнеров в США принять гарантии безопасности в «самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе».