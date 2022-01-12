Косачев назвал «красные линии» США в политике

Американские власти настроены на расширение состава Североатлантического альянса, но воевать за это не будут, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, сообщает «Парламентская газета».
Как считает политик, США стремятся к созданию однополярного мира. Косачев высказал уверенность в том, что Вашингтон никогда не откажется от этой идеи. При этом вице-спикер считает, что США не готовы начать войну за данную цель.
«Они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками», — отметил он.
По мнению сенатора, это «красные линии», которые США не намерены переступать в политике.
«Они не станут воевать за Украину, как в свое время не стали воевать за Грузию во время конфликта с Абхазией и Южной Осетией в 2008 году», — подчеркнул Косачев.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление. Так она ответила на вопрос о возможности членства в Североатлантическом альянсе этих двух стран.
При этом Нуланд подчеркнула, что Финляндия и Швеция, как и любая другая страна, выразившая желание вступить в НАТО, будут оцениваться в соответствии с «высокими стандартами» альянса.