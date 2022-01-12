Косачев назвал «красные линии» США в политике

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как считает политик, США стремятся к созданию однополярного мира. Косачев высказал уверенность в том, что Вашингтон никогда не откажется от этой идеи. При этом вице-спикер считает, что США не готовы начать войну за данную цель.

«Они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками», — отметил он.

По мнению сенатора, это «красные линии», которые США не намерены переступать в политике.

«Они не станут воевать за Украину, как в свое время не стали воевать за Грузию во время конфликта с Абхазией и Южной Осетией в 2008 году», — подчеркнул Косачев.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление. Так она ответила на вопрос о возможности членства в Североатлантическом альянсе этих двух стран.