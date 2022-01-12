В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
28 минут назад

Косачев назвал «красные линии» США в политике

Американские власти настроены на расширение состава Североатлантического альянса, но воевать за это не будут, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, сообщает «Парламентская газета».

Косачев назвал «красные линии» США в политике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как считает политик, США стремятся к созданию однополярного мира. Косачев высказал уверенность в том, что Вашингтон никогда не откажется от этой идеи. При этом вице-спикер считает, что США не готовы начать войну за данную цель.

«Они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками», — отметил он.

По мнению сенатора, это «красные линии», которые США не намерены переступать в политике.

«Они не станут воевать за Украину, как в свое время не стали воевать за Грузию во время конфликта с Абхазией и Южной Осетией в 2008 году», — подчеркнул Косачев.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление. Так она ответила на вопрос о возможности членства в Североатлантическом альянсе этих двух стран.

При этом Нуланд подчеркнула, что Финляндия и Швеция, как и любая другая страна, выразившая желание вступить в НАТО, будут оцениваться в соответствии с «высокими стандартами» альянса.

Политика,Константин Косачев,Виктория Нуланд,НАТО,Совет Федерации,Парламентская газета,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители