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13 минут назад

Посол США в России оценил переговоры в Женеве

Посол США в России Джон Салливан прокомментировал итоги переговоров Москвы и Вашингтона в Женеве, состоявшейся накануне. Он заявил, что пока нет ощущения, что стороны движутся в сторону провала, передает РИА Новости.

Салливан допустил, что провал в отношениях США и России может наступить, однако это не то направление, в котором движутся стороны.

«Нам важно сфокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог, это не было просто показное демонстрирование позиции с каждой стороны», — подчеркнул он.

Переговоры в Женеве назвали победой Москвы

Посол оценил восьмичасовую дискуссию в положительном ключе и назвал ее продуктивной, но отметил, что это лишь одна из четырех встреч, которые запланированы на этой неделе.

«У сторон, в том числе НАТО и ОБСЕ, есть многое, что можно продолжать обсуждать по теме безопасности в Европе», — отметил он.

Представитель американской стороны добавил, что США стремятся быть очень аккуратными в публичных заявлениях.

«Мы хотим взаимодействовать с российской стороной, считаем, что лучший способ добиться этого — непубличные дискуссии, наподобие вчерашней», — добавил посол.

Переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США завершились 10 января в Женеве. Они продолжались около 7,5 часов. Встреча проходила за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН и без участия журналистов.

Политика,Видео,Джон Салливан,НАТО,ООН,ОБСЕ,РИА Новости,
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