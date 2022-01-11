Переговоры в Женеве назвали победой Москвы

The New York Times назвала переговоры между США и Россией, проходившие 10 января в Женеве, победой Кремля из-за того, что на первый план была выведена проблема расширения НАТО, которая вызывает беспокойство в Кремле. Специалист по России Кадри Лийк отметила, что США были серьёзно подготовлены к переговорам и уровень подготовки послужил сигналом для России.

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Даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина, — пишет The New York Times.

Москва требует сократить военное присутствие НАТО до уровня начала 1990-ых, а также отказаться от размещения своих вооружённых сил в бывших странах СССР, ныне членов Североатлантического альянса. Сообщается, что Вашингтон готов к разговору на тему установления «взаимных ограничений на масштабы военных учений с повышением их прозрачности».

Уровень подготовки США к переговорам оценил и глава российской делегации в Женеве Сергей Рябков.

Теперь вещи названы своими именами, а это оказывает целебный эффект на наши отношения с Западом, — отметил Рябков в день переговоров.

На прошедшем брифинге он заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. Это станет известно после всех дипломатических встреч, намеченных на эту неделю.

На встрече в Женеве российская делегация сделала всё возможное, чтобы донести до западных партнёров суть своих предложений о гарантиях безопасности. Это было сделано, чтобы избежать возможных недопониманий по любым вопросам, сообщил источник в кругах, близких к переговорам.