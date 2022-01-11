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46 минут назад

В центре Гамалеи рассказали о подготовке Путина к вакцинации

Президент России Владимир Путин очень серьезно отнесся и готовился к прививке назальной вакциной от коронавируса. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил заместитель главы центра им. Гамалеи Денис Логунов.

О чем Путин говорил с врачом перед вакцинацией
Фото: ТАССТАСС

Глава государства первоначально сделал прививку «Спутником V», а спустя полгода, в ноябре 2021 года, Владимир Путин прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». Кроме того, президент принял участие в испытаниях назального препарата от COVID-19, разработанного центром им. Гамалеи.

По словам представителя центра, Владимир Путин отнесся к прививке очень серьезно и был внимательным пациентом.

Центр им. Гамалеи: "омикрон" вытеснит "дельту" и в России

«Ощущал, конечно, ответственность. Трудно не ощущать ответственность… Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно», - пояснил Денис Логунов, который сделал прививку главе государства.

Он также отметил, что разговор о вакцинации с Владимиром Путиным был «не только перед камерами, но и так, вживую».

Политика,Денис Логунов,Владимир Путин,
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