О чем Путин говорил с врачом перед вакцинацией

Президент России Владимир Путин очень серьезно отнесся и готовился к прививке назальной вакциной от коронавируса. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил заместитель главы центра им. Гамалеи Денис Логунов.

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Глава государства первоначально сделал прививку «Спутником V», а спустя полгода, в ноябре 2021 года, Владимир Путин прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». Кроме того, президент принял участие в испытаниях назального препарата от COVID-19, разработанного центром им. Гамалеи.

По словам представителя центра, Владимир Путин отнесся к прививке очень серьезно и был внимательным пациентом.

«Ощущал, конечно, ответственность. Трудно не ощущать ответственность… Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно», - пояснил Денис Логунов, который сделал прививку главе государства.