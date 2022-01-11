Уволившийся из СКР генерал станет адвокатом

Как отмечает издание, он является одним из самых молодых генералов в стране и первым следователем, работавшим при председателе СКР, решившим кардинально сменить род деятельности. Габдулин, занимавшийся расследованием громких уголовных дел, среди которых были катастрофа теплохода «Булгария», пожар в ТЦ «Зимняя вишня», беспорядки на Болотной площади в Москве и вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, подал рапорт на увольнение сразу после своего дня рождения 2 декабря 2021 года. Он отметил, что никаких конфликтов на службе у него не было, лишь желание «начать все с чистого листа». Указ президента России об отставке следователя-генерала в связи с выходом на пенсию по выслуге лет был издан 28 декабря 2021 года.