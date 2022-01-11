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36 минут назад

Раскрывший громкие дела генерал Следственного комитета России станет адвокатом

Уволившийся из Следственного комитета России (СКР) старший следователь по особо важным делам, 41-летний генерал-майор Рустам Габдулин станет адвокатом, чтобы «бороться за справедливость». Об этом он заявил газете «Коммерсантъ».

Уволившийся из СКР генерал станет адвокатом
Фото: СК РФСК РФ

Как отмечает издание, он является одним из самых молодых генералов в стране и первым следователем, работавшим при председателе СКР, решившим кардинально сменить род деятельности. Габдулин, занимавшийся расследованием громких уголовных дел, среди которых были катастрофа теплохода «Булгария», пожар в ТЦ «Зимняя вишня», беспорядки на Болотной площади в Москве и вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, подал рапорт на увольнение сразу после своего дня рождения 2 декабря 2021 года. Он отметил, что никаких конфликтов на службе у него не было, лишь желание «начать все с чистого листа». Указ президента России об отставке следователя-генерала в связи с выходом на пенсию по выслуге лет был издан 28 декабря 2021 года.

За успехи в раскрытии резонансных дел Габдулин отмечался госнаградами. Теперь он готовится получить адвокатский статус и защищать фигурантов уголовных дел, а также участвовать в гражданских спорах и отстаивать в арбитраже права компаний.

Политика,СКР,Газета "Коммерсантъ",
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