В России не поняли логику Госдепа

«Мы не понимаем логику первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, которая заявляет, что России следует «вернуть свои войска в казармы, либо рассказать США, какие учения проводятся и какова их цель», в условиях, когда США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», — говорится в сообщении в Twitter.