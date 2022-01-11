В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
1 час назад

Посольство России назвало нелогичным подход США к вопросу о численности войск

Россия не понимает логику политиков Госдепартамента США, призывающих вернуть российские «войска в казармы», когда сами Соединённые Штаты не намерены обсуждать сокращение численности войск в Европе, заявили в российском посольстве в США.

В России не поняли логику Госдепа
Фото: AP © Andrew HarnikAP © Andrew Harnik

«Мы не понимаем логику первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, которая заявляет, что России следует «вернуть свои войска в казармы, либо рассказать США, какие учения проводятся и какова их цель», в условиях, когда США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не рассматривают возможность сокращения американского военного присутствия в Европе или изменение позиции на этот счёт.

Политика,Уэнди Шерман,Джон Кирби,Госдеп США,Пентагон,
65
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители