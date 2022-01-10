Рябков припомнил США фразу «какие ваши доказательства?» на переговорах в Женеве

Замглавы МИД России Сергей Рябков вспомнил фильм «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером, говоря о переговорах с США по гарантиям безопасности.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве, Рябков прокомментировал заявление первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман о том, что России необходимо продемонстрировать доказательства ее намерений не эскалировать ситуацию вокруг Украины.
«Что касается доказательств, это мне напоминает кадры из фильма с Арнольдом Шварценеггером ("Красная жара"), герой которого задавался вопросом "Какие ваши доказательства"», - отметил Рябков.
Он добавил, что Россия множество раз просила американскую сторону предоставить доказательства по тому или иному вопросу, но в Вашингтоне игнорировали просьбы.
«Наверное можно пойти по этому же пути и сказать: "Не хотите на слово верить, и не надо"», - заявил замглавы МИД.
«Красная жара» - американский боевик 1988 года с Арнольдом Шварценеггером и Джеймсом Белуши в главных ролях.
Шварценеггер исполнил в фильме роль советского милиционера Ивана Данко. В России «Красная жара» приобрела популярность, запомнившись среди прочего многочисленными «ляпами» и ломаным русским языком.