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47 минут назад

«Так больше не может продолжаться»: Рябков предостерег страны НАТО от ошибки

США, отказываясь от нерасширения НАТО, недооценивают серьезность ситуации, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков после российско-американских переговоров по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рябков сообщил, что прогресса по теме нерасширения НАТО на переговорах в Женеве достигнуто не было.

«Это свидетельствует о недооценке происходящего с американской стороны», - отметил замглавы российского МИД.

По его словам, российская делегация на переговорах с США постаралась объяснить, почему игра с огнем со стороны Вашингтона больше недопустима.

Генсек НАТО поставил ультиматум России

Рябков заявил, что «возможное игнорирование абсолютно оправданной постановки вопроса» с российской стороны больше не может продолжаться.

«Нужны радикальные изменения вообще самой канвы наших отношений, ее матрицы, ее рамок», - подчеркнул заместитель министра.

Россия не будет отступать от своих требований по гарантиям безопасности, сообщил Рябков. По его словам, баланс интересов между РФ и альянсом может быть найден и при таком раскладе.

Политика,Видео,Сергей Рябков,НАТО,МИД,
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