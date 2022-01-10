США, отказываясь от нерасширения НАТО, недооценивают серьезность ситуации, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков после российско-американских переговоров по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рябков сообщил, что прогресса по теме нерасширения НАТО на переговорах в Женеве достигнуто не было.

«Это свидетельствует о недооценке происходящего с американской стороны», - отметил замглавы российского МИД.

По его словам, российская делегация на переговорах с США постаралась объяснить, почему игра с огнем со стороны Вашингтона больше недопустима.

Рябков заявил, что «возможное игнорирование абсолютно оправданной постановки вопроса» с российской стороны больше не может продолжаться.

«Нужны радикальные изменения вообще самой канвы наших отношений, ее матрицы, ее рамок», - подчеркнул заместитель министра.