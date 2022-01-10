Путин отправил заместителя Захаровой послом в Африку

"Назначить Бикантова Александра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике", – говорится в документе.

Другим своим указом президент освободил от должности отныне бывшего главу дипмиссии в африканском государстве Владимира Титоренко .

До настоящего времени Бикантов возглавлял пресс-центр МИД РФ , а также занимал должность заместителя директора департамента информации и печати министерства.

Ранее, в октябре 2021 года, Владимир Путин назначил нового посла России в Кабо-Верде. Этот пост заняла Наталья Поклонская, ранее работавшая в качестве прокурора Крыма и депутата Госдумы.