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34 минуты назад

Гордон Рамзи рассказал об ужине для Путина

Британский шеф-повар, ведущий «Адской кухни» Гордон Рамзи рассказал, что однажды приготовил ужин для экс-премьера Британии Тони Блэра и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Шоу Келли Кларксон».

«Чуть не умер от страха»: Гордон Рамзи рассказал об ужине для Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это произошло, когда меня пригласили на Даунинг-стрит во время встречи Тони Блэра и президента Путина. Я чуть не умер от страха», - рассказал шеф-повар.

Он отметил, что особенно волновался во время личного разговора с политиками.

«Это был невероятный опыт. Вот ты здороваешься, стоишь с ними рядом, тебе задают вопросы о спарже», - сказал Рамзи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин неприхотлив в еде, «не делает из нее культа» и избегает некоторых продуктов. По словам Пескова, Путин выбирает самые простые блюда и старается есть поменьше мучного.

Пилоты Путина сделали признание

Бренд-шеф, консультант управления делами президента РФ Анатолий Галкин рассказывал, что Путин предпочитает борщ на баранине и телятине.

По словам Галкина, в Кремле борщ никогда не называли русским или украинским, а просто указывали, с чем его нужно приготовить - с мясом, уткой и так далее.

Он отмечал, что экс-президент Борис Ельцин любил борщ со свиной и говяжьей грудинкой, а также со свиным языком. А президент СССР Михаил Горбачев, по словам Галкина, заказывал легкий, похожий на щи борщ на свекольном соке.

Политика,Гордон Рамзи,Тони Блэр,Борис Ельцин,Михаил Горбачев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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