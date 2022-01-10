«Чуть не умер от страха»: Гордон Рамзи рассказал об ужине для Путина

Британский шеф-повар, ведущий «Адской кухни» Гордон Рамзи рассказал, что однажды приготовил ужин для экс-премьера Британии Тони Блэра и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Шоу Келли Кларксон».

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«Это произошло, когда меня пригласили на Даунинг-стрит во время встречи Тони Блэра и президента Путина. Я чуть не умер от страха», - рассказал шеф-повар.

Он отметил, что особенно волновался во время личного разговора с политиками.

«Это был невероятный опыт. Вот ты здороваешься, стоишь с ними рядом, тебе задают вопросы о спарже», - сказал Рамзи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин неприхотлив в еде, «не делает из нее культа» и избегает некоторых продуктов. По словам Пескова, Путин выбирает самые простые блюда и старается есть поменьше мучного.

Бренд-шеф, консультант управления делами президента РФ Анатолий Галкин рассказывал, что Путин предпочитает борщ на баранине и телятине.

По словам Галкина, в Кремле борщ никогда не называли русским или украинским, а просто указывали, с чем его нужно приготовить - с мясом, уткой и так далее.