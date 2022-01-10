Переводчик Горбачева назвал причины протестов в странах СНГ

«Честно говоря, я думаю, что и дальше так будет. Неспокойная ситуация не является чем-то исключительным для наших стран-соседей. Проблемы будут всегда. Время от времени даже в самых развитых странах бывают кризисы», — заявил Палажченко, отметив, что развитие без проблем не представляется возможным.