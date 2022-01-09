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33 минуты назад

Рябков назвал «потрясающей» дискуссию в Женеве

Дискуссия в Женеве по вопросам гарантий безопасности, предъявленных Россией к США, прошла «потрясающе». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман, которая состоялась сегодня, 9 января.

Рябков назвал «потрясающей» дискуссию в Женеве
Фото: ReutersReuters

«Мы погрузились в материю настоящих дел. Разговор был сложный, но деловой. Думаю, что завтра мы не будем времени тратить», — сказал он журналистам.

В МИД посоветовали НАТО «собирать манатки» и отступать

17 декабря Москва опубликовала проекты договора с США и соглашения со странами-членами НАТО, в которые включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.

В воскресенье 9 января в Женеве американская делегация провела с представителями России предварительную часть переговоров по стратегической стабильности, основная часть которых состоится в понедельник 10 января. 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО, а после в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Политика,Сергей Рябков,НАТО,МИД,ОБСЕ,
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