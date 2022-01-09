Рябков назвал «потрясающей» дискуссию в Женеве

Дискуссия в Женеве по вопросам гарантий безопасности, предъявленных Россией к США, прошла «потрясающе». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман, которая состоялась сегодня, 9 января.

Фото: Reuters Reuters

«Мы погрузились в материю настоящих дел. Разговор был сложный, но деловой. Думаю, что завтра мы не будем времени тратить», — сказал он журналистам.

17 декабря Москва опубликовала проекты договора с США и соглашения со странами-членами НАТО, в которые включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.