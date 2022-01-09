В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
27 минут назад

В Госдуме рассказали, что пугает США

Вашингтон пугает интеграция России с другими странами и усиление влияния на страны СНГ. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

В Госдуме рассказали о страхах США
Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look PressAleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Интеграция с каждым годом между странами усугубляется, и США этого боятся. Эта интеграция абсолютно адекватная, объективная и реалистичная с точки зрения практичной жизни — и культурной, и политической, и оборонительной, — заявил Шхагошев.

Депутат отметил, что влияние Москвы на страны СНГ в дальнейшем будет усиливаться «в хорошем смысле слова».

Влияние Российской Федерации, естественно, будет усиливаться на страны СНГ. Но влияние это будет в самом хорошем смысле этого слова, будет соответствовать тем реальным, объективным связям, которые существуют между нашими странами: инфраструктура, язык, традиции, — сказал Шхагошев.

Блинкен считает, что Россия хочет восстановить Советский Союз

Именно этот аспект и тревожит Штаты, так как для них подобная ситуация всё усложняет и приведёт к потере влияния на страны бывшего СССР, полагает депутат.

Ранее госсекретарь США нтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что РФ стремиться восстановить порядок вещей, который имел место во времена СССР. По мнению дипломата, это «неприемлемо».

Политика,Адальби Шхагошев,Госдума,CNN,РИА Новости,
71
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители