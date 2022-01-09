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24 минуты назад

МИД РФ объяснил запрос Казахстана о помощи ОДКБ

Казахстан запросил помощь ОДКБ в критический момент и партнеры по организации сработали быстро и слажено. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

МИД РФ объяснил запрос Казахстана о помощи ОДКБ
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

«В критический момент, в частности, как это было сделано сейчас... президент Казахстана задействовал легитимные процедуры», — сказала она.

Она отметила, что партнеры по ОДКБ действовали «настолько четко и слажено, что у многих западных партнеров возник вопрос: а как так быстро?».

Напомним, что ситуация в стране обострилась 2 января, когда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками.

В результате правительство было распущено. 5 января президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко.

Позднее Токаев объявил антитеррористическую операцию в Алма-Ате. Глава государства обратился к странам ОДКБ за помощью и в Казахстан были отправлены миротворческие корпусы, в том числе и из России.

Политика,Мария Захарова,Нурсултан Назарбаев,Владимир Соловьев,МИД,
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