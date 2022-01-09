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19 минут назад

В Госдуме заявили о массовом ограблении россиян

Каждого гражданина России грабят на 1 млн рублей ежегодно. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ) о размере теневой экономики в РФ. Его слова приводит Regnum.

В Госдуме заявили о массовом ограблении россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентария пояснил, что теневая экономика в России составляет 38% от ВВП. В денежном выражении это 136 трлн рублей в год или шесть годовых бюджетов.

Если разделить эту сумму на все население нашей страны вместе с новорожденными, то получается, что каждого человека грабили на один миллион рублей в год, — сказал Арефьев.

Он добавил, что если учесть неуплаченные налоги, то указанная сумма возрастёт ещё на 15 трлн рулей.

По словам парламентария, во времена СССР эти средства оставались в стране. На них можно сделать бесплатным образование и здравоохранение, построить школы и культурные учреждения.

Но нам говорят: это популизм, не надо этого делать. А надо грабить и вывозить, грабить и вывозить. Вот это и есть сегодняшняя экономическая политика и благосостояние, — посетовал депутат.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, в теневом секторе находится примерно одна восьмая часть ВВП. В Росфинмониторинге утверждают, что теневой бизнес составляет пятую часть российской экономики. По оценкам специалистов, в неформальном секторе трудятся около 15 млн россиян.

В ЦБ заявили о риске перегрева экономики России

Политика,Общество,Николай Арефьев,Росфинмониторинг,Международный валютный фонд,КПРФ,Центральный банк России,Госдума,ИА REGNUM,
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