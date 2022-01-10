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1 час назад

В Женеве начинаются переговоры России и США

В Женеве начинаются российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности со стороны США, сообщает ТАСС.

В Женеве начались переговоры России и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днём ранее прошла первая встреча между российской и американской сторонами — «предварительные» переговоры. Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин возглавляют российскую межведомственную делегацию. Делегацию США на переговорах возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

У переговоров нет временных рамок — не исключено, что стороны будут делать перерывы. Об итогах встречи вечером 10 января журналистам на брифинге расскажет Рябков.

После консультаций по предложениям России в области гарантий безопасности со стороны США и НАТО дискуссии продолжатся в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся консультации в ОБСЕ.

В декабре 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты документов о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО. Согласно одному из них, Москва и Вашингтон не должны использовать территорию других государств для подготовки или реализации вооружённого нападения, направленного против друг друга.

Политика,Безопасность,Уэнди Шерман,Александр Фомин,Сергей Рябков,НАТО,МИД,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,
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