В Женеве начались переговоры России и США

В Женеве начинаются российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности со стороны США, сообщает ТАСС.

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Днём ранее прошла первая встреча между российской и американской сторонами — «предварительные» переговоры. Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин возглавляют российскую межведомственную делегацию. Делегацию США на переговорах возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

У переговоров нет временных рамок — не исключено, что стороны будут делать перерывы. Об итогах встречи вечером 10 января журналистам на брифинге расскажет Рябков.

После консультаций по предложениям России в области гарантий безопасности со стороны США и НАТО дискуссии продолжатся в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся консультации в ОБСЕ.