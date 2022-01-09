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49 минут назад

МИД РФ заявил о законных основаниях миссии ОДКБ в Казахстане

Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была направлена в Казахстан на абсолютно законных основаниях только после того, как внутриполитические методы в республике были исчерпаны, а речь шла о внешней угрозе, заявила в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ заявил о законных основаниях миссии ОДКБ в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Четкая, абсолютно законная реакция на такое же законное обращение законно избранного президента Казахстана", - пояснила Захарова.

По ее словам, тезис о том, что "некая неправовая история происходит", не работает.

"Наши западные партнеры мямлят, выставляют себя в непрофессиональном, провальном свете, друг другу противоречат. У меня такое ощущение, что от абсолютного бессилия еще и оскорбляют", - отметала дипломат.

В этой связи Захарова указала, что хамское оскорбление от госсекретаря США Энтони Блинкена демонстрирует абсолютное отсутствие аргументов и полный провал с точки зрения выработки политической позиции по этому вопросу.

Политика,Энтони Блинкен,Мария Захарова,МИД,
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