Путин позвонил Токаеву

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону политическую ситуацию в Казахстане с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Глава Казахстана сообщил Путину о текущей обстановке в стране, отметив тенденцию к ее стабилизации. Также он поблагодарил российского коллегу за силовую поддержку в урегулировании конфликта, которую Москва оказала Алмате в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане», — говорится в сообщении.

Также Токаев заявил о необходимости совместного разговора глав стран-членов ОДКБ. Президент Казахстана намерен выступить с этой инициативой в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ. Путин это предложение поддержал.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в 2 января из-за того, что власти повысили цены на газ в два раза — с 60 до 120 тенге. В течение нескольких дней протесты переросли в массовые беспорядки, участники которых выдвинули политические требования. По данным МВД, в ходе столкновений погибли 18 силовиков, еще 748 пострадали.