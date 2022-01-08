Политолог предсказал стопроцентную войну между Россией и Западом

Политолог Евгений Сатановский заявил, что вероятность войны между Россией и Западом – стопроцентная. Однако предсказать ее срок невозможно. Об этом сообщает издание «Украина.ру».
«Вероятность войны между Западом и Россией в принципе — сто процентов. Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы», - сказал Сатановский.
По мнению политолога, предсказать срок наступления войны невозможно:
«Войн же никто не хочет. И Первую мировую никто не хотел, и Вьетнамскую войну никто не хотел. Они сами начинаются — ветром надуло».
При этом у России есть новые системы стратегических вооружений, превышающие все возможности американских, считает эксперт.
Он также отметил, что существует усталость от того, что проблема Донбасса и Украины не решается многие годы и «это всё осточертело — вместе с Минскими соглашениями, с Нормандским форматом и всеми прочими разводками».
«Дико надоела сама политика российских властей в отношении Украины, это точно. Неслучайно говорили после Крымской весны, что надо выполнить пожелания соседей и армия России должна ударить вплоть до Приднестровья и закрыть эту тему раз и навсегда», - сказал Сатановский.
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