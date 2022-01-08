В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
9 минут назад

Политолог предсказал стопроцентную войну между Россией и Западом

Политолог Евгений Сатановский заявил, что вероятность войны между Россией и Западом – стопроцентная. Однако предсказать ее срок невозможно. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

Политолог предсказал стопроцентную войну между Россией и Западом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вероятность войны между Западом и Россией в принципе — сто процентов. Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы», - сказал Сатановский.

По мнению политолога, предсказать срок наступления войны невозможно:

«Войн же никто не хочет. И Первую мировую никто не хотел, и Вьетнамскую войну никто не хотел. Они сами начинаются — ветром надуло».

При этом у России есть новые системы стратегических вооружений, превышающие все возможности американских, считает эксперт.

Он также отметил, что существует усталость от того, что проблема Донбасса и Украины не решается многие годы и «это всё осточертело — вместе с Минскими соглашениями, с Нормандским форматом и всеми прочими разводками».

«Дико надоела сама политика российских властей в отношении Украины, это точно. Неслучайно говорили после Крымской весны, что надо выполнить пожелания соседей и армия России должна ударить вплоть до Приднестровья и закрыть эту тему раз и навсегда», - сказал Сатановский.

Ранее Белый дом допустил «возвращения бумерангом» санкций против России.

Политика,Евгений Сатановский,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители