«Рудимент«холодной войны»: Посол РФ охарактеризовал НАТО

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что факт расширения НАТО на восток противоречит принципу о неделимости безопасности в Европе.

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Об этом он сказал в интервью журналу NewsWeek. Слова руководителя российской дипмиссии позднее были опубликованы в официальном аккаунте посольства России в Facebook.

«Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок - это рудимент "холодной войны"», - подчеркнул посол Антонов.