В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
46 минут назад

Посол РФ в США назвал НАТО «рудиментом «холодной войны»

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что факт расширения НАТО на восток противоречит принципу о неделимости безопасности в Европе.

«Рудимент«холодной войны»: Посол РФ охарактеризовал НАТО
Фото: Wiktor Dabkowski Xinhua GloballookpressWiktor Dabkowski Xinhua Globallookpress

Об этом он сказал в интервью журналу NewsWeek. Слова руководителя российской дипмиссии позднее были опубликованы в официальном аккаунте посольства России в Facebook.

«Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок - это рудимент "холодной войны"», - подчеркнул посол Антонов.

Ранее представитель Государственного департамента Соединенных Штатов сообщила, что вопрос об отводе ядерного оружия из территорий стран НАТО весьма «проблематичен». Это было озвучено на брифинге в преддверии переговоров с Российской Федерацией по гарантиям безопасности.

Политика,Анатолий Антонов,НАТО,Newsweek,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители