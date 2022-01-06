"Может сдетонировать": Онищенко выступил с заявлением по Казахстану

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко выступил с сенсационным заявлением о том, что в секретной лаборатории США в Алма-Ате может «сдетонировать» бактериологическое оружие. Об этом пишет «КП».

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Онищенко предупредил, что год назад США открыли в Алма-Ате военно-биологическую лабораторию. Если ее разорят мародеры или бандиты, бактериологическое оружие выйдет из-под контроля.

«Я с особой тревогой наблюдаю за ситуацией в Алма-Ате, потому что, вы помните, что год назад там американцы запустили современную военно-биологическую лабораторию. А сейчас двухмиллионный город, по сути, остается неуправляемым. Протестующие захватывают административные здания. И вот эта лаборатория может сдетонировать очень серьезными последствиями», - заявил Онищенко.

По его словам, это — военная лаборатория с высоким уровнем биологической защиты. Там можно работать с опаснейшими вирусами, бактериями, микробами.

«Такие лаборатории строились и в Грузии, но наиболее активно эта работа шла всегда в Казахстане», - сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что если над лабораторией утратят контроль и режим безопасности будет нарушен, опасность будет грозить всему миру. Поэтому необходимо, чтобы военные Казахстана и России взяли этот объект под контроль.

Онищенко не стал называть штаммы, которые могут быть в лаборатории, но отметил, что она работает уже год, значит, исследования ведутся «очень серьезные» и она «очень опасна».