В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
34 минуты назад

"Может сдетонировать": Онищенко выступил с заявлением по Казахстану

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко выступил с сенсационным заявлением о том, что в секретной лаборатории США в Алма-Ате может «сдетонировать» бактериологическое оружие. Об этом пишет «КП».

"Может сдетонировать": Онищенко выступил с заявлением по Казахстану
Фото: ТАССТАСС

Онищенко предупредил, что год назад США открыли в Алма-Ате военно-биологическую лабораторию. Если ее разорят мародеры или бандиты, бактериологическое оружие выйдет из-под контроля.

«Я с особой тревогой наблюдаю за ситуацией в Алма-Ате, потому что, вы помните, что год назад там американцы запустили современную военно-биологическую лабораторию. А сейчас двухмиллионный город, по сути, остается неуправляемым. Протестующие захватывают административные здания. И вот эта лаборатория может сдетонировать очень серьезными последствиями», - заявил Онищенко.

По его словам, это — военная лаборатория с высоким уровнем биологической защиты. Там можно работать с опаснейшими вирусами, бактериями, микробами.

«Такие лаборатории строились и в Грузии, но наиболее активно эта работа шла всегда в Казахстане», - сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что если над лабораторией утратят контроль и режим безопасности будет нарушен, опасность будет грозить всему миру. Поэтому необходимо, чтобы военные Казахстана и России взяли этот объект под контроль.

Россия начала переброску миротворцев в Казахстан

Онищенко не стал называть штаммы, которые могут быть в лаборатории, но отметил, что она работает уже год, значит, исследования ведутся «очень серьезные» и она «очень опасна».

Ранее казахский президент Токаев дал экстренные поручения правительству.

Политика,Геннадий Онищенко,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители