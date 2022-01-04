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52 минуты назад

В Госдуме рассказали, какие территории могут вернуться в состав РФ

Депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Евгений Федоров заявил, что в состав России могут вернуться бывшие страны СССР, кроме Прибалтики.

В Госдуме рассказали, какие территории могут вернуться в состав РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Впервые в официальных документах, предложенных Владимиром Путиным, обозначено так называемое понятие „красных линий“, в которые входит вся территория СССР. Кроме государств Прибалтики, понятно, что сама логика включает туда страны Прибалтики, просто Путин не хочет вмещать туда страны НАТО», — сказал Евгений Федоров журналистам интернет-газеты «Национальный курс.

Кроме того, депутат отметил, что впервые в России в официальном документе сформулированы политические границы восстановления Отечества.

«В документах, предоставленных США, не говорится, что эта территория должна незамедлительно войти в состав России, а как территория «особой зоны безопасности России». Это понятие обозначает территорию, на которую нельзя вступать иностранным государствам и их военным блокам. Эта территория нашего Отечества, защищенная нашим ядерным оружием, временно носящая статус «территории безопасности».

Требование не размещать ракеты на границе с Россией не является избыточным. Об этом заявил Владимир Путин в ходе ежегодной Большой пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

«Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну и чего здесь непонятного? Мы, что ли ставим ракеты у границ США, нет, это США находятся у нас на пороге, разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного», - задался вопросом президент.

Он также призвал подумать, что было бы, если бы Россия поставила свои ракеты на границе США с Канадой или Мексикой.

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Политика,Евгений Федоров,Владимир Путин,НАТО,Единая Россия,Госдума,РИА Новости,
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