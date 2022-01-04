В Госдуме пригрозили Зеленскому трибуналом за слова о Крыме

Михаил Шеремет, депутат Госдумы РФ от крымского региона, отреагировал на слова президента Украины о Крыме. Накануне Владимир Зеленский пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.

Шеремет пригрозил лидеру Украины международным трибуналом в случае агрессии в отношении Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента – международный трибунал», - заявил Шеремет.

Депутат также напомнил, что в 2014 году около 80% военнослужащих украинской армии, находящихся тогда в Крыму, присягнули на верность России. А многие из тех, кто тогда уехал на Украину, просились вернуться назад.

Шеремет надеется, что на Украине все же когда-то будет новая власть, которая и возьмет курс на восстановление братских отношений с Россией и Белоруссией.

Анастасия Гридчина, председатель Украинской общины Крыма, сказала РИА Новости, что видит два сценария развития событий.

«Есть два варианта появления украинских военных на территории России - хороший и плохой. Плохой знают разные интервенты, за всю историю вторгавшиеся на нашу землю, которые потом участвовали на парадах победы в качестве военнопленных. История знает много таких примеров, это и военнопленные наполеоновской армии, немецкие военнопленные в 1945 году, да и самопровозглашенные республики Донбасса в 2014 году тоже проводили подобные парады с военными ВСУ».