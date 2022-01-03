В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
11 минут назад

Известный украинский журналист покинул Россию

Известный украинский журналист, сотрудник информагентства УНИАН Роман Цимбалюк сообщил, что уехал из России. В конце прошлого года в СМИ прошла информация, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Позднее адвокат Николай Полозов рассказал, что прокуратура отозвала вызов, пишет РИА Новости.

Известный украинский журналист покинул Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цимбалюк в интервью изданию Hromadske подтвердил, что выехал на родину.

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности», — сказал он.

Роман отметил, что прожил в Москве 13 лет, но «никогда не собирался там оставаться». Журналист опасается, что, раз правоохранительные органы им заинтересовались, то его могут вновь вызвать на допрос и даже завести дело. Цимбалюк также не исключает, что может в какой-то момент обнаружить себя в «розыске Интерпола», поэтому будет внимательно следить за возможными претензиями со стороны российских правоохранителей.

«Разбудил украинского зверя»: журналист пригрозил Путину ракетами НАТО

Цимбалюк известен своими вопросами Путину во время ежегодных пресс-конференций. К примеру, во время одного из своих вопросов он предположил, что позиция Кремля по отношению к Киеву изменилась бы при появлении на Кубани украинских танков.

Политика,Николай Полозов,НАТО,Интерпол,Генпрокуратура РФ,МВД,УНИАН,РИА Новости,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители