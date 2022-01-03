Известный украинский журналист покинул Россию

Известный украинский журналист, сотрудник информагентства УНИАН Роман Цимбалюк сообщил, что уехал из России. В конце прошлого года в СМИ прошла информация, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Позднее адвокат Николай Полозов рассказал, что прокуратура отозвала вызов, пишет РИА Новости.
Цимбалюк в интервью изданию Hromadske подтвердил, что выехал на родину.
«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности», — сказал он.
Роман отметил, что прожил в Москве 13 лет, но «никогда не собирался там оставаться». Журналист опасается, что, раз правоохранительные органы им заинтересовались, то его могут вновь вызвать на допрос и даже завести дело. Цимбалюк также не исключает, что может в какой-то момент обнаружить себя в «розыске Интерпола», поэтому будет внимательно следить за возможными претензиями со стороны российских правоохранителей.
Цимбалюк известен своими вопросами Путину во время ежегодных пресс-конференций. К примеру, во время одного из своих вопросов он предположил, что позиция Кремля по отношению к Киеву изменилась бы при появлении на Кубани украинских танков.