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53 минуты назад

Корреспондент УНИАН в РФ сообщил, что уехал из России из-за опасений за свою безопасность

Корреспондент украинского агентства УНИАН в России Роман Цымбалюк сообщил, что уехал из страны из-за "угрозы безопасности".

Украинский журналист объяснил, почему уехал из РФ
Фото: ТАССТАСС

"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности", - сказал он в интервью изданию "Громадское", опубликованном в понедельник.

Он объяснил свои страхи тем, что в декабре его вызвали в "прокуратуру Москвы". Однако он признал, что об этом якобы имевшем место вызове он узнал из СМИ, а в день вызова его адвокату "кто-то" в прокуратуре "сказал, что они отозвали повестку".

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При этом Цымбалюк утверждает, что его хотят привлечь к ответственности за разжигание национальной розни, хотя признает, что "во-первых, не совсем понятно, есть ли вообще дело".

Политика,Генпрокуратура РФ,УНИАН,
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