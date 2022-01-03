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55 минут назад

В Кремле отреагировали на заявление ядерных держав

В Кремле отреагировали на заявление пяти ядерных держав о необходимости предотвратить атомную войну.

В Кремле отреагировали на заявление ядерных держав
Фото: ТАССТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит лидеров стран, входящих в ядерный клуб, по-прежнему необходим. Его цитирует РИА «Новости».

«Обнародование совместного заявления не отменяет необходимости провести саммит лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН, к которому призывал Владимир Путин», - сказал Песков.

Сегодня лидеры пяти ядерных держав опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны и недопустимости гонки вооружений. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

Пять ядерных держав выступили с заявлением

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в сообщении.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совбез ООН,РИА Новости,
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