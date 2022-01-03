В Кремле отреагировали на заявление ядерных держав

В Кремле отреагировали на заявление пяти ядерных держав о необходимости предотвратить атомную войну.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит лидеров стран, входящих в ядерный клуб, по-прежнему необходим. Его цитирует РИА «Новости».
«Обнародование совместного заявления не отменяет необходимости провести саммит лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН, к которому призывал Владимир Путин», - сказал Песков.
Сегодня лидеры пяти ядерных держав опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны и недопустимости гонки вооружений. Заявление опубликовано на сайте Кремля.
«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в сообщении.