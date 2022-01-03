Кремль ответил на слухи о бронежилете на Путине во время обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупостью сообщения о том, что Владимир Путин во время новогоднего обращения надел бронежилет, сообщает издание Daily Storm.

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«Это полная глупость! Ребята явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!», — заявил Песков.

Некоторые пользовали социальных сетей предположили, что Путин во время новогоднего обращения был в бронежилете, а само обращение было записано в несколько дублей.

Ранее было подсчитано, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам в 2022 году стало самым продолжительным.

Оно шло шесть минут 22 секунды и состояло из около 700 слов. Первыми поздравление президента увидели жители Чукотки и Камчатки.