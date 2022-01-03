Путин дал ряд поручений по организации работы шахт

Президент России Владимир Путин поручил внести поправки в КоАП, предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля, сообщает пресс-служба Кремля.
«Применение административного наказания в виде административного приостановления деятельности за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев). Усиление ответственности работодателей за нарушение обязательств по коллективному договору, соглашению в части, касающейся охраны труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе на подземных работах», — говорится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, состоявшегося 2 декабря 2021 года.
Кроме того, российский лидер поручил до 1 февраля исключить из условно-постоянной части зарплаты шахтеров выплаты, зависящие от выработки.
Ранее сообщалось, что комитеты Госдумы внимательно изучают вопрос ужесточения уголовной ответственности для владельцев угольных предприятий, у которых выявят нарушения на производстве. По словам зампреда Думы Сергея Неверова, почти все угольные предприятия в стране являются частными, и компании должны с ответственностью организовывать работу на них.
Заявление было сделано после недавнего ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области, которое произошло утром 25 ноября. В момент происшествия там находились 285 горняков. В результате погиб 51 человек, в том числе пятеро горных спасателей. По числу жертв произошедшая трагедия стала крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет.
2 декабря президент России Владимир Путин призвал ужесточить ответственность за нарушение требований безопасности в угольной отрасли.