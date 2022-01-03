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1 час назад

Вице-спикер Госдумы призвал убрать вождей СССР с Красной площади

Власти должны перенести мемориальное кладбище у Кремлевской стены, где похоронен бывший глава правительства СССР Иосиф Сталин и другие вожди и видные политические деятели Советского Союза. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев.

В Госдуме потребовали убрать «кощунство» с Красной площади
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мемориальное захоронение лидеров СССР возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов. Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам — даже просто — морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — сказал Чернышев в беседе с РИА «Новости».

Мемориальное кладбище на Красной площади — это место погребения военных и политических деятелей СССР. Там похоронены Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский, Михаил Калинин, Андрей Жданов, Климент Ворошилов, Семен Буденный, Михаил Суслов, Леонид Брежнев, а также иностранные коммунисты.

Зиккурат для жертвоприношений: что не так с мавзолеем Ленина

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина останется в Мавзолее. Согласно данным социологического опроса SuperJob, 40% россиян выступают за то, чтобы как можно скорее захоронить тело Ленина, пишет RT.

Политика,Семен Буденный,Борис Чернышев,Андрей Жданов,Феликс Дзержинский,Михаил Калинин,Климент Ворошилов,Михаил Суслов,Леонид Брежнев,Дмитрий Песков,Госдума,РИА Новости,
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